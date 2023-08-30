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«Ростов» — «Локомотив»: Вахания удвоил преимущество хозяев

«Ростов» — «Локомотив»: Вахания удвоил преимущество хозяев
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В эти минуты проходит встреча группы B Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Ростовом» и московским «Локомотивом». Матч принимает «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Кубок России . Группа B
30 августа 2023, среда. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Перерыв
2 : 0
Локомотив М
Москва
1:0 Голенков – 24'     2:0 Вахания – 37'    

На 37-й минуте Илья Вахания удвоил преимущество хозяев с передачи Егора Голенкова.

Ранее на 24-й минуте нападающий «Ростова» Егор Голенков вывел хозяев вперёд, поразив ворота Гильерме ударом из угла вратарской площадки.

После двух туров в групповом этапе Кубка России «Локомотив» лидирует в группе B, в которой также находятся екатеринбургский «Урал», казанский «Рубин» и «Ростов». Команда из Москвы ранее обыграла «Урал» со счётом 2:1 и «Рубин» со счётом 1:0. Клуб из Ростова победил «Рубин» (1:0) и уступил «Уралу» (0:1).

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