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«Ливерпуль» ведёт переговоры с «Баварией» о трансфере Гравенберха

«Ливерпуль» ведёт переговоры с «Баварией» о трансфере Гравенберха
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«Ливерпуль» и «Бавария» обсуждают стоимость возможного перехода полузащитника мюнхенцев Райана Гравенберха. Об этом сообщает журналист Давид Орнштейн в своём «твиттере».

По информации источника, сам игрок заинтересован в переезде на «Энфилд». Отмечается, что «Баварии» в случае продажи Гравенберха нужно будет его кем-то заменить. Мюнхенцы будут заинтересованы в том, чтобы провернуть сделку с «Ливерпулем» как можно скорее.

В сезоне-2022/2023 Гравенберх провёл 24 матча за «Баварию» в рамках Бундеслиги и не отметился результативными действиями. Контракт игрока с мюнхенским клубом действует до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста оценивается интернет-порталом Transfermarkt в € 30 млн.

Ранее сообщалось, что на Гравенберха претендует ещё один клуб из АПЛ — «Манчестер Юнайтед».

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