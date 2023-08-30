Видеообзор матча «Сочи» — ЦСКА на Кубок России

Завершился матч 3-го тура группы А Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским ЦСКА и «Сочи». Основное время матча, проходившего на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилось с ничейным счётом 0:0. В серии пенальти победу одержали армейцы со счётом 5:4.

Бóльшую часть матча «Сочи» владел преимуществом и создал несколько хороших моментов для взятия ворот, однако голкипер армейцев Игорь Акинфеев, восстановившийся после травмы, сыграл надёжно. Кроме того, в отдельных эпизодах вратаря подстраховали защитники. В серии пенальти решающим стал сейв Игоря Акинфеева, который отразил удар защитника «Сочи» Юрия Медведева.

По итогам трёх туров «Сочи» набрал четыре очка. Южане расположились на третьем месте в турнирной таблице группы А. В активе ЦСКА пять очков, армейцы находятся на втором месте, на одно очко отставая от лидера группы, «Оренбурга».