Игрок ЦСКА Мендес: поле в Сочи просто ужасное

Чилийский полузащитник ЦСКА Виктор Мендес посетовал на состояние поля на стадионе «Фишт» в Сочи.

«Поле в Сочи просто ужасное. И климат здесь жаркий. Но нам удалось вырвать важнейшую победу. Возвращаемся в Москву в качестве победителей!» — передаёт слова Мендеса корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, сегодня, 30 августа, состоялся матч 3-го тура группы А Пути РПЛ Фонбет Кубка России между московским ЦСКА и «Сочи». Основное время матча, проходившего на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилось с ничейным счётом 0:0. В серии пенальти победу одержали армейцы со счётом 5:4.

Ранее генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, что существует вероятность переноса предстоящего матча со «Спартаком» в Краснодар из-за плохого качества поля на стадионе «Фишт».