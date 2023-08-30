Сделка по переходу хавбека «Тоттенхэма» Н'Домбеле в «Дженоа» на грани срыва

Полузащитник «Тоттенхэма» Тангай Н'Домбеле может остаться в своём нынешнем клубе как минимум до января, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, сам игрок и его представители не спешат давать согласие на переход в «Дженоа». Итальянский клуб пытался арендовать француза у «Тоттенхэма», но теперь планирует выйти из переговоров. На данный момент сделка находится на грани срыва.
В сезоне-2022/2023 Н'Домбеле выступал на правах аренды за «Наполи». Полузащитник провёл 40 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с «Тоттенхэмом» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 22 млн.
Ранее сообщалось о намерении «Тоттенхэма» подписать полузащитника «Челси» Конора Галлахера.
- 30 августа 2023
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