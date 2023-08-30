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«Ростов» переиграл «Локомотив» в кубковом матче

«Ростов» переиграл «Локомотив» в кубковом матче
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Завершился матч 3-го тура группы B Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Ростовом» и московским «Локомотивом». Финальный свисток арбитра Владислава Безбородова зафиксировал победу дончан с минимальным перевесом в счёте – 2:1.

На 24-й минуте нападающий «Ростова» Егор Голенков вывел хозяев вперёд, поразив ворота Гильерме ударом из угла вратарской площадки. На 37-й минуте Илья Вахания удвоил преимущество хозяев после скидки Голенкова. На 71-й минуте нападающий «Локомотива» Максим Глушенков сократил отставание в счёте, замкнув навес Наира Тикнизяна с левого фланга, но уйти от поражения железнодорожники не смогли.

По итогам трёх туров группового этапа Кубка России «Локомотив» утратил единоличное лидерство в группе B. В активе железнодорожников осталось шесть очков, и столько же набрал «Ростов», который опережает конкурента по дополнительным показателям.

Фонбет Кубок России . Группа B
30 августа 2023, среда. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
2 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Голенков – 24'     2:0 Вахания – 37'     2:1 Глушенков – 71'    
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