Масалитин: ЦСКА повезло в матче с «Сочи», Акинфеев подтвердил своей класс

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал победу армейцев в серии пенальти в матче 3-го тура группы А Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Сочи» (основное время 0:0, серия пенальти 5:4), также отметив игру вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева.
«Как мне игра? Скучноватая. На таком поле тяжело показать комбинационный футбол. Игра упрощается – мяч забрасывается на фланги, и идёт подача. В основном всё через борьбу. Акинфеев хорошо сыграл, выручал ЦСКА. Не показалось ли мне, что «Сочи» был ближе к победе? Обе команды не наиграли на победу. Может, у хозяев впереди моментов было больше, но прекрасно сыграл Акинфеев. ЦСКА тоже что-то создавал, но были проблемы с реализацией, как часто случается в этом сезоне.
Как оценю серию пенальти? Это всегда лотерея, но Акинфеев подтвердил свой класс. Где-то он спасал, где-то были рикошеты. Сегодня повезло ЦСКА», — приводит слова Масалитина «Евро-Футбол.Ру».
Напомним, после результата данного матча «Сочи» набрал четыре очка. Южане расположились на третьем месте в турнирной таблице группы А. В активе ЦСКА пять очков, армейцы находятся на втором месте, на одно очко отставая от лидера группы, «Оренбурга».
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