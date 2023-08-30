«Балтика» одержала первую победу над «Зенитом» в этом столетии — прошлая была 25 лет назад

Сегодня, 30 августа, прошёл матч 3-го тура группы C Пути РПЛ Фонбет Кубка России между калининградской «Балтикой» и санкт-петербургским «Зенитом». «Балтика» минимально обыграла «Зенит» со счётом 1:0 благодаря голу Анхело Энрикеса. Данная победа калининградцев над сине-бело-голубыми стала для них первой в этом столетии.

Прошлая победа «Балтики» над «Зенитом» случилась 25 лет назад в рамках 29-го тура Высшего дивизиона чемпионата России в 1998 году — тогда калининградская команда также одержала победу с минимальным преимуществом — 3:2, а голами отличись Дмитрий Силин, Вячеслав Даев и Максим Низовцев у «Балтики», а также Александр Куртиян и Александр Панов у сине-бело-голубых.

Напомним, после результата данного матча «Балтика» продолжает занимать первое место в группе С, укрепив своё лидерство, с девятью очками после трёх сыгранных матчей — ранее калининградская команда также одержала две победы: над грозненским «Ахматом» со счётом 2:0 и над самарскими «Крыльями Советов» (3:2). «Зенит» также остался на втором месте в своей группе с шестью очками после трёх встреч. Команда из Санкт-Петербурга ранее обыграла «Ахмат» со счётом 2:0, а «Крылья Советов» победила с минимальным преимуществом – 1:0.