Форвард «Оренбурга» Оганесян отреагировал на свой первый вызов в сборную России

Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян отреагировал на свой первый вызов в национальную команду России. Ранее он был включён в список из 49 футболистов на предстоящий сбор в сентябре.

«Я ещё не видел, что вызван в сборную России. В любом случае мне очень приятно. У каждого есть гордость играть в сборной, но я сейчас об этом не думаю», – приводит слова Оганесяна Metaratings.

В текущем сезоне Оганесян провёл восемь матчей во всех турнирах и отметился одним голом. В прошлом сезоне форвард принял участие в 24 матчах, забив три гола и оформив одну результативную передачу. 21-летний футболист является воспитанником «Спартака».

На данный момент сборная России не объявляла соперников на сентябрьские матчи.