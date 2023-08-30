Форвард «Оренбурга» Оганесян отреагировал на свой первый вызов в сборную России
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Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян отреагировал на свой первый вызов в национальную команду России. Ранее он был включён в список из 49 футболистов на предстоящий сбор в сентябре.
«Я ещё не видел, что вызван в сборную России. В любом случае мне очень приятно. У каждого есть гордость играть в сборной, но я сейчас об этом не думаю», – приводит слова Оганесяна Metaratings.
В текущем сезоне Оганесян провёл восемь матчей во всех турнирах и отметился одним голом. В прошлом сезоне форвард принял участие в 24 матчах, забив три гола и оформив одну результативную передачу. 21-летний футболист является воспитанником «Спартака».
На данный момент сборная России не объявляла соперников на сентябрьские матчи.
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