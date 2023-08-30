Тренер «Балтики» Игнашевич прокомментировал победу над «Зенитом» в матче Кубка России

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич прокомментировал победу в матче 3-го тура группы C Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом» (1:0), которая стала для калининградской команды первой за последние 25 лет.

«Что значит эта победа с эмоциональной точки зрения? Эмоции — это хорошее зерно в умы наших футболистов, что мы можем побеждать и играть дисциплинированно с хорошей командой.

Нужно было надёжно сыграть с такой командой в обороне, особенно во втором тайме, когда вышли бразильцы. Хотелось бы забивать побольше. Делая замены, думали о следующей игре с «Локомотивом». Мусаев в сборной? Поздравим его. Раз вызвали, значит, заслужил. Он — перспективный нападающий», — приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».

Напомним, после результата данного матча «Балтика» продолжает занимать первое место в группе С, укрепив своё лидерство, с девятью очками после трёх сыгранных матчей — ранее калининградская команда также одержала две победы: над грозненским «Ахматом» со счётом 2:0 и над самарскими «Крыльями Советов» (3:2). «Зенит» также остался на втором месте в своей группе с шестью очками после трёх встреч. Команда из Санкт-Петербурга ранее обыграла «Ахмат» со счётом 2:0, а «Крылья Советов» победила с минимальным преимуществом – 1:0.