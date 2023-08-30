«Интер» может арендовать у «Тоттенхэма» Н'Домбеле

Полузащитник «Тоттенхэма» Тангай Н'Домбеле может сменить клубную прописку до конца летнего трансферного окна. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, «Интер» запросил у «шпор» условия аренды французского хавбека. «Нерадзурри» постараются закрыть сделку в ближайшие 48 часов.

В сезоне-2022/2023 Н'Домбеле выступал на правах аренды за «Наполи». Полузащитник провёл 40 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и одной результативной передачей. Контракт игрока с «Тоттенхэмом» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 22 млн.

Ранее сообщалось о возможном срыве перехода Н'Домбеле в «Дженоа».