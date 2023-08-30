Сергей Семак прокомментировал поражение «Зенита» в матче Кубка России с «Балтикой»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал неожиданное поражение своей команды в матче 3-го тура группы C Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Балтикой» (0:1), а также оценил игру полузащитника сине-бело-голубых Александра Коваленко в данной встрече.

«Проигрывать всегда неприятно, но ничего страшного. Главное, все живы‑здоровы. Что касается функционального состояния, то наши лидеры сыграли столько времени, сколько мы хотели им дать. Что касается результата, ничего страшного не случилось. Будем готовиться к следующему матчу, игр ещё много.

Для Коваленко это была первая игра в основном составе. Конечно, он выглядел неуверенно, но ничего страшного не произошло. Наши замены были плановые, чтобы подготовить игроков к следующему матчу», — приводит слова Семака «Матч ТВ».

Напомним, после результата данного матча «Балтика» продолжает занимать первое место в группе С, укрепив своё лидерство, с девятью очками после трёх сыгранных матчей — ранее калининградская команда также одержала две победы: над грозненским «Ахматом» со счётом 2:0 и над самарскими «Крыльями Советов» (3:2). «Зенит» также остался на втором месте в своей группе с шестью очками после трёх встреч. Команда из Санкт-Петербурга ранее обыграла «Ахмат» со счётом 2:0, а «Крылья Советов» победила с минимальным преимуществом – 1:0.