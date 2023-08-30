Рубиалес отправил в ФИФА копию слитого видео с Эрмосо

Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес отправил в ФИФА копию недавно опубликованного видео, на котором футболистка сборной Испании Дженни Эрмосо весело рассказывает партнёршам по национальной команде о поцелуе с Рубиалесом, хотя ранее на женском ЧМ-2023 произошёл скандал из-за того, что Рубиалес поцеловал Эрмосо в губы на церемонии награждения национальной команды Испании, радуясь победе. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, таким образом глава RFEF попробует очистить своё имя перед ФИФА. Рубиалес рассчитывает на то, что данное видео сможет оправдать его поступок, поскольку никакого сексуального насилия над Эрмосо не было, так как она явно не была потрясена произошедшим, а скорее наоборот, улыбалась и шутила на этот счёт.

Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес. Инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Сам Рубиалес заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу». ФИФА после начала дисциплинарного расследования отстранила Рубиалеса от деятельности, связанной с футболом, на 90 дней. Также Луиса хотят лишить должности главы Королевской испанской футбольной федерации.