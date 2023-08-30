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Видеообзор победы «Ростова» в матче с «Локомотивом»

Завершился матч 3-го тура группы B Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Ростовом» и московским «Локомотивом». Финальный свисток арбитра Владислава Безбородова зафиксировал победу дончан с минимальным перевесом в счёте – 2:1.

На 24-й минуте нападающий «Ростова» Егор Голенков вывел хозяев вперёд, поразив ворота Гильерме ударом из угла вратарской площадки. На 37-й минуте Илья Вахания удвоил преимущество хозяев после скидки Голенкова. На 71-й минуте нападающий «Локомотива» Максим Глушенков сократил отставание в счёте, замкнув навес Наира Тикнизяна с левого фланга, но уйти от поражения железнодорожники не смогли.

По итогам трёх туров группового этапа Кубка России «Локомотив» утратил единоличное лидерство в группе B: в активе железнодорожников осталось шесть очков. Столько же набрал «Ростов».