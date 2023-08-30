Кубок России по футболу: результаты матчей 30 августа, турнирная таблица

В среду, 30 августа, состоялись четыре встречи 3-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В группе A московский ЦСКА на выезде в серии пенальти был сильнее «Сочи». В квартете B «Ростов» на своём поле переиграл столичный «Локомотив». «Ахмат» на своём поле уверенно разобрался с «Крыльями Советов» (3:1). В ещё одном матче в группе C «Зенит» на выезде минимально уступил «Балтике» — 0:1.

Результаты матчей:

Группа A

«Сочи» — ЦСКА (Москва) — 0:0 (4:5 по пенальти).

Группа B

«Ростов» — «Локомотив» (Москва) — 2:1.

Группа C

«Ахмат» (Грозный) — «Крылья Советов» (Самара) — 3:1;

«Балтика» (Калининград) — «Зенит» (Санкт-Петербург) — 1:0.

Следующий тур Пути РПЛ Фонбет Кубка России стартует во вторник, 19 сентября. В 15:00 мск на поле выйдут «Краснодар» и московское «Динамо».