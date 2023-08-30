Оляс подал в суд на нового владельца «Лиона» Текстора, у клуба возникли проблемы

Бывший владелец и президент лионского «Олимпика» Жан-Мишель Оляс обратился в коммерческий суд Лиона с требованием заморозить € 14,5 млн на счетах клуба и заложить ценные бумаги нового инвестора «ткачей» американского бизнесмена Джона Текстора.
«У нас не было другого выхода с того момента, как Джон нам не заплатил, кроме как начать судебное разбирательство. Конечно, это грустно, но это борьба не против клуба, а против того, кто его купил, Джона Текстора. Я не могу причинить никакого вреда «Лиону», с другой стороны, люди, которые занимаются выкупом ценных бумаг, должны выполнять свои обязательства», – приводит слова Оляса Foot Mercato.
Ранее Джон Текстор во время брифинга для прессы обвинил Оляса в том, что бывший владелец «Лиона» скрыл от него угрозу санкций со стороны комиссии по лицензированию клубов (DNCG). Когда продажа «Олимпика» была близка к завершению, Жан-Мишель передал Текстору большой массив финансовых документов, и в общей массе данных якобы затерялась важнейшая деталь о претензиях DNCG за несоблюдение финансового фэйр-плей.
Как итог, в результате судебных тяжб двух бизнесменов может пострадать клуб, остро нуждающийся в усилении ввиду неудачного старта сезона. Ранее сообщалось, что «Лион» заинтересован в приобретении нескольких игроков, включая российских футболистов Даниила Фомина («Динамо») и Александра Черникова («Краснодар»), однако из-за заморозки счетов конец трансферной кампании для «ткачей» может оказаться под угрозой срыва.
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