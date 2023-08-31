Роналду установил новый мировой рекорд, забив 517 голов в национальных лигах

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду стал обладателем очередного мирового рекорда, сообщает пресс-служба Международной федерации футбольной истории и статистики (IIFHS).
Оформив дубль в матче с «Аль-Шабабом» 29 августа, Роналду записал на свой счёт 516-й и 517-й голы, забитые в национальных чемпионатах. Таким образом, Криштиану превзошёл Йозефа Бицана и Ференца Пушкаша, которые долгое время удерживали рекорд (по 515 голов).
IIFHS сообщает, что в рейтинге не учитываются голы, забитые игроками в региональных лигах – рассматриваются исключительно национальные чемпионаты. Именно поэтому в списке лучших бомбардиров отсутствуют Пеле, Ромарио и другие известные голеадоры.
Только три игрока за всю историю футбола достигли отметки в 500 голов (Пушкаш, Бицан и Роналду), но Лионель Месси имеет все шансы стать четвёртым в скором времени – на его счету 496 мячей.
Добавим, что 311 голов Роналду забил в чемпионате Испании, 103 мяча – в английской Премьер-лиге, 81 раз португалец отличился в итальянской Серии А, 19 голов уже успел забить в Саудовской Аравии и только трижды отличился в родной для себя Португалии.
- 31 августа 2023
-
00:47
-
00:35
-
00:25
-
00:24
-
00:21
-
00:08
-
00:08
-
00:05
- 30 августа 2023
-
23:58
-
23:56
-
23:51
-
23:49
-
23:46
-
23:36
-
23:09
-
23:07
-
23:01
-
22:58
-
22:56
-
22:47
-
22:47
-
22:41
-
22:38
-
22:35
-
22:33
-
22:30
-
22:29
-
22:19
-
22:19
-
22:09
-
22:04
-
21:57
-
21:57
-
21:52
-
21:50