Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
ПСВ — Рейнджерс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Аль-Иттифак» заинтересован в приобретении Вейналдума

«Аль-Иттифак» заинтересован в приобретении Вейналдума
Комментарии

Аравийский клуб «Аль-Иттифак» обратился к «ПСЖ» с целью приобрести нидерландского полузащитника Жоржиньо Вейналдума, сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Вейналдум не входит в планы тренерского штаба парижан, поэтому руководство «ПСЖ» дало зелёный свет переговорам аравийцев с агентами футболиста. Сообщается, что в прибытии центрального хавбека заинтересован лично тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард.

Контракт Вейналдума с «ПСЖ» действует до конца июня 2024 года. Сезон-2022/2023 нидерландский полузащитник провёл в аренде за итальянскую «Рому». На счету игрока 23 матча за «волков» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.

Материалы по теме
Отстранённые игроки «ПСЖ» вместе с Мбаппе шутят, что обыграли бы основной состав парижан
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android