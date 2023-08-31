«Аль-Иттифак» заинтересован в приобретении Вейналдума

Аравийский клуб «Аль-Иттифак» обратился к «ПСЖ» с целью приобрести нидерландского полузащитника Жоржиньо Вейналдума, сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Вейналдум не входит в планы тренерского штаба парижан, поэтому руководство «ПСЖ» дало зелёный свет переговорам аравийцев с агентами футболиста. Сообщается, что в прибытии центрального хавбека заинтересован лично тренер «Аль-Иттифака» Стивен Джеррард.
Контракт Вейналдума с «ПСЖ» действует до конца июня 2024 года. Сезон-2022/2023 нидерландский полузащитник провёл в аренде за итальянскую «Рому». На счету игрока 23 матча за «волков» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 12 млн.
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