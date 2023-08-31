Кубок английской Лиги: результаты матчей 30 августа, турнирная таблица

В среду, 30 августа, состоялись пять заключительных матчей 1/32 финала Кубка английской Лиги. «Челси» на домашнем стадионе не без труда справился с «Уимблдоном». «Бёрнли» на выезде одолел ещё одну команду из английской Премьер-лиги — «Ноттингем Форест». Сенсацию преподнёс «Линкольн», обыгравший на выезде в серии пенальти «Шеффилд Юнайтед». «Эвертон» также был близок к вылету из Кубка Лиги, однако сумел переиграть «Донкастер».

Результаты матчей Кубка английской Лиги (30 августа):

«Челси» — «Уимблдон» — 2:1;

«Харрогейт» — «Блэкберн Роверс» — 0:8;

«Ноттингем Форест» — «Бёрнли» — 0:1;

«Шеффилд Юнайтед» — «Линкольн» — 0:0 (2:3 по пенальти);

«Донкастер» — «Эвертон» — 1:2.

Команды, одержавшие победу на стадии 1/32 финала вышли в следующий раунд — 1/16 финала.