Овчинников: в Европе следят за РПЛ. Видно, больше игроков брать неоткуда, Запад загнивает

Российский тренер Валерий Овчинников прокомментировал повышенный интерес европейских клубов к игрокам из Российской Премьер-Лиги в текущее летнее трансферное окно.
«Думаю, это показатель, что уровень РПЛ совсем не снизился, как многие того хотят. И в Европе за ним следят. Естественно, им нужно обновлять составы, вот и смотрят на Россию — для них же это не такой уж популярный рынок. Видно, больше брать неоткуда. Запад же загнивает.
Станет ли это тенденцией? Не знаю. В 90-е годы русские были популярны. Сейчас обратный сценарий. Но, думаю, интерес останется. Рынок-то дешевый для Европы. Ценников в 100 миллионов здесь нет.
Там же не глупые люди работают. Наверное, считают, что нынешнее поколение российских футболистов может себя проявить. Вот и интересуются», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».
Напомним, этим летом Арсен Захарян перешёл из московского «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад». Ещё раньше Далер Кузяев стал игроком французского «Гавра». Также в скором времени защитник бело-голубых Саба Сазонов перейдёт в итальянский «Торино». Кроме того, сообщалось об интересе французских клубов к Даниилу Фомину, Даниилу Денисову и Александру Черникову, а также были попытки приобрести Наира Тикнизяна со стороны немецкого «Вердера».
- 31 августа 2023
-
00:47
-
00:35
-
00:25
-
00:24
-
00:21
-
00:08
-
00:08
-
00:05
- 30 августа 2023
-
23:58
-
23:56
-
23:51
-
23:49
-
23:46
-
23:36
-
23:09
-
23:07
-
23:01
-
22:58
-
22:56
-
22:47
-
22:47
-
22:41
-
22:38
-
22:35
-
22:33
-
22:30
-
22:29
-
22:19
-
22:19
-
22:09
-
22:04
-
21:57
-
21:57
-
21:52
-
21:50