Овчинников: в Европе следят за РПЛ. Видно, больше игроков брать неоткуда, Запад загнивает

Российский тренер Валерий Овчинников прокомментировал повышенный интерес европейских клубов к игрокам из Российской Премьер-Лиги в текущее летнее трансферное окно.

«Думаю, это показатель, что уровень РПЛ совсем не снизился, как многие того хотят. И в Европе за ним следят. Естественно, им нужно обновлять составы, вот и смотрят на Россию — для них же это не такой уж популярный рынок. Видно, больше брать неоткуда. Запад же загнивает.

Станет ли это тенденцией? Не знаю. В 90-е годы русские были популярны. Сейчас обратный сценарий. Но, думаю, интерес останется. Рынок-то дешевый для Европы. Ценников в 100 миллионов здесь нет.

Там же не глупые люди работают. Наверное, считают, что нынешнее поколение российских футболистов может себя проявить. Вот и интересуются», — приводит слова Овчинникова «РБ Спорт».

Напомним, этим летом Арсен Захарян перешёл из московского «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад». Ещё раньше Далер Кузяев стал игроком французского «Гавра». Также в скором времени защитник бело-голубых Саба Сазонов перейдёт в итальянский «Торино». Кроме того, сообщалось об интересе французских клубов к Даниилу Фомину, Даниилу Денисову и Александру Черникову, а также были попытки приобрести Наира Тикнизяна со стороны немецкого «Вердера».