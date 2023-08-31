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Директор «Интер Майами»: когда Месси выгнали из «Барсы», мы стали планировать его приезд

Директор «Интер Майами»: когда Месси выгнали из «Барсы», мы стали планировать его приезд
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Директор «Интер Майами» Хавьер Асенси рассказал, когда клуб стал планировать трансфер нападающего Лионеля Месси.

«Когда Месси выгнали из «Барселоны», окно открылось. Если бы его не выгнали, он бы до сих пор был там наверняка. Но возможность была открыта, и мы присоединились. Потом он уезжает в Париж, и до июня 2023 года делать было нечего. Правда, все смотрели на Саудовскую Аравию, но мы продолжили работать, планируя его приезд», — приводит слова Асенси Marca.

Напомним, Месси перешёл в «Интер Майами» в июле 2023 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2025 года. В нынешнем сезоне аргентинец принял участие в девяти матчах, записав в свой актив 11 голов и три результативные передачи.

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