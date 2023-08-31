«Ленинградец» арендовал полузащитника «Родины»

Полузащитник Кирилл Колесниченко перешёл из «Родины» в «Ленинградец» на правах аренды, сообщает официальный сайт столичного клуба. 23-летний хавбек будет выступать за новую команду Первой лиги под 19-м номером.

«Перехожу за игровой практикой, которой, откровенно говоря, в «Родине» не хватает. «Ленинградец» был заинтересован во мне, и если такая возможность есть, то надо переходить, чтобы больше играть и помогать клубу. Я был в заявке на матч «Родины» с «Нефтехимиком», но об интересе «Ленинградца» узнал тремя днями ранее. Пообщался с тренерскими штабами команд и поехал на выезд.

Открыто спросил главного тренера Дмитрия Владимировича Парфёнова о своих перспективах, так как меня начали ставить в защиту. Он так же открыто сказал, что сейчас есть выбор футболистов, каждому надо находить место на поле. Потом мы пообщались с Алексеем Николаевичем Зининым. Он рассказал об интересе «Ленинградца». Да, клуб отпускать меня не хочет, но для меня будет лучше играть.

Когда не играл, злился — и прежде всего на себя за это, кипел. А я никогда не хотел быть таким игроком. Поэтому принял решение перейти», — рассказал Колесниченко.

В текущем сезоне Мелбет Первой лиги полузащитник сыграл за «Родину» три матча.