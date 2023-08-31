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Килиан Мбаппе готов подписать долгосрочный контракт с «ПСЖ»

Килиан Мбаппе готов подписать долгосрочный контракт с «ПСЖ»
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Нападающий Килиан Мбаппе готов продлить контрактное соглашение с «ПСЖ», сообщает журналист Марко Контерио в своём «твиттере».

По данным источника, стороны согласовали контрактное соглашение до 2026 года. Также в нём будет прописаны отступные, которые активируются в 2024 году.

Ранее Мбаппе заявлял, что не будет продлевать свой контракт с «ПСЖ» и был готов покинуть клуб в летнее трансферное окно. В связи с этим он был исключён из состава «ПСЖ» на предсезонные сборы. Однако, позже Мбаппе изменил своё решение и начал переговоры с французским клубом.

Контракт Мбаппе с французским клубом истекает летом 2024 года. В нынешнем сезоне чемпионата Франции Мбаппе принял участие в двух матчах, в которых записал в свой актив три гола.

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