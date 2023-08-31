Зинченко назвал самого сложного соперника, против которого он играл в карьере

Украинский защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко ответил на вопрос, против какого игрока ему было сложнее всего играть за свою карьеру.

«Мохамед Салах. Он такой резкий, быстрый и сильный, и он может идти в обе стороны – влево и вправо. Я бы сказал, что никогда не ожидаешь того, что он собирается сделать. Если вы дадите ему пространство, и он ворвётся в это пространство, остановить его будет очень тяжело», — сказал Зинченко в интервью на YouTube-канале Rio Ferdinand Presents FIVE.

Зинченко перешёл в «Арсенал» в июле 2022 года. Контрактное соглашение игрока с клубом рассчитано до 2026 года. Ранее Зинченко в АПЛ выступал за «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне чемпионата Англии Зинченко провёл два матча.

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