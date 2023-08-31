Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Галактионов объяснил тройную замену в матче Кубка России с «Ростовом»

Галактионов объяснил тройную замену в матче Кубка России с «Ростовом»
Комментарии

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о тройной замене в матче Кубка России с «Ростовом» (1:2).

«С одной стороны, они были запланированы. Естественно, мы хотели их отсрочить. Понятно, что изменения напрашивались, игра пошла совершенно не по нашему сценарию, не под нашу диктовку. Очень много стали допускать ошибок. Были произведены замены, и ребята, которые вышли, игру перевернули, забили гол. И ещё были моменты, у Максима Глушенкова, когда он бил головой и мог сравнивать. «Ростов» — с победой. У Валерия Георгиевича очень дисциплинированная, организованная команда, что они и показали», — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

Галактионов после первого тайма поменял сразу троих футболистов.

Материалы по теме
«Локо» без Дзюбы развалился в Ростове. Карпин гений или Галактионов не угадал с составом?
«Локо» без Дзюбы развалился в Ростове. Карпин гений или Галактионов не угадал с составом?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android