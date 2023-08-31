Галактионов объяснил тройную замену в матче Кубка России с «Ростовом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов высказался о тройной замене в матче Кубка России с «Ростовом» (1:2).

«С одной стороны, они были запланированы. Естественно, мы хотели их отсрочить. Понятно, что изменения напрашивались, игра пошла совершенно не по нашему сценарию, не под нашу диктовку. Очень много стали допускать ошибок. Были произведены замены, и ребята, которые вышли, игру перевернули, забили гол. И ещё были моменты, у Максима Глушенкова, когда он бил головой и мог сравнивать. «Ростов» — с победой. У Валерия Георгиевича очень дисциплинированная, организованная команда, что они и показали», — приводит слова Галактионова официальный сайт клуба.

Галактионов после первого тайма поменял сразу троих футболистов.