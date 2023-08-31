Дуглас Сантос прокомментировал сенсационное поражение «Зенита» в матче с «Балтикой»

Защитник «Зенита» Дуглас Сантос прокомментировал поражение команды в матче Кубка России с «Балтикой» (0:1).
«Мы готовились показать хорошую игру, мы настраивались, мы приехали сюда за победой, как и на любой другой матч. К сожалению, нам не хватило агрессивности в действиях, было много ошибок в передачах, и мы не смогли навязать сопернику свою игру — за это и поплатились. Это совершенно не то, что мы хотели показать нашим болельщикам.
Прекрасный стадион, крутая атмосфера. Видно, что люди любят свою команду и поддерживают ее. Видно, что «Балтика» — очень квалифицированная команда. Ту агрессивность, который не хватило нам, с лихвой восполнили хозяева, очень хорошую игру провели. Конечно, мы возвращаемся в Петербург в расстроенных чувствах, но такие игры нужны, чтобы чему-то научить, чтобы извлечь уроки и продолжать без осечек», — приводит слова Сантоса официальный сайт «Зенита».
«Балтика» продолжает занимать первое место в группе С, укрепив своё лидерство, с девятью очками. «Зенит» остался на втором месте, набрав шесть очков.
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