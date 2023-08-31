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Деменко: Зиньковский — игрок старта, но он не должен заставлять тренера сомневаться в этом

Деменко: Зиньковский — игрок старта, но он не должен заставлять тренера сомневаться в этом
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Бывший футболист «Спартака» Максим Деменко поделился мнением о перспективах 27-летнего нападающего красно-белых Антона Зиньковского.

«Доказал ли Зиньковский, что может претендовать на место в старте? Для меня это игрок старта. Другое дело, что от игры к игре он сам не должен заставлять тренера сомневаться в этом. Есть момент доверия, что даже если человек сыграет плохо, то его не посадят в запас. В этом случае футболисты приобретают дополнительную уверенность. В этом и заключается искусство тренера – находить баланс. Если Зиньковский доказал свое право выходить на поле, показав классную игру, то Абаскаль должен ставить его на следующий матч. Если при такой игре не давать человеку возможности играть дальше, то футболист может морально сломаться», — приводит слова Деменко «Евро-Футбол.Ру».

В этом сезоне Зиньковский сыграл за «Спартак» в восьми матчах РПЛ и Кубка России, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей.

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