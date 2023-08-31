Защитник «Зенита» Сантос — об игре с ЦСКА: даст бог, сможем увезти из Москвы победу

Футболист «Зенита» Дуглас Сантос заявил, что игроки сине-бело-голубых проведут работу над ошибками после поражения в матче Фонбет Кубка России от «Балтики» (0:1) и рассчитывают победить ЦСКА в игре чемпионата страны.
«Для нас важна каждая следующая игра. Она самая значимая. То, что было здесь, уже забыто. Конечно, мы постараемся сделать всё, чтобы набрать в Москве три очка. Очень уж плотная борьба наверху таблицы, и в такой ситуации хочется набирать очки, а не терять их, и продолжать движение к вершине. Сейчас главное отдохнуть, сделать работу над ошибками и понять, что мы сделали не так, чтобы не допускать осечек впредь. Даст бог, мы сможем увезти из Москвы победу», — приводит слова Сантоса «Матч ТВ».
В среду, 30 августа, «Зенит» проиграл «Балтике» в гостевом матче 3‑го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России со счётом 0:1. В воскресенье, 3 сентября, «Зенит» на выезде сыграет с ЦСКА в рамках 7-го тура РПЛ.
- 31 августа 2023
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