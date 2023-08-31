Форвард «Краснодара» Кордоба ответил на вопрос об интересе к нему из Саудовской Аравии

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба отреагировали на слухи о его возможном переходе в клубы из Саудовской Аравии или Турции. Ранее в СМИ появлялась информация, что Кордоба интересен «Галатасараю» и ряду саудовских команд.

«СМИ сообщали, что мной интересуется «Галатасарай» и клубы из Саудовской Аравии? Всегда есть какие‑то слухи. Но сейчас я нахожусь в «Краснодаре» и сфокусирован только на этом клубе», — приводит слова Кордобы «Матч ТВ».

Контракт 30-летнего Кордобы с «Краснодаром» рассчитан до июня 2025 года. В прошедшем сезоне колумбийский нападающий сыграл 37 матчей за краснодарцев во всех турнирах, отметившись в них 21 забитым мячом и 10 результативными передачами. В новом сезоне он провёл за «быков» 9 матчей, забил 4 гола и отдал 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Кордобу в € 11 млн.