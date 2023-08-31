Тренер «Зенита» Семак оценил атмосферу на стадионе в Калиниграде

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился мнением об атмосфере на матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой» в Калининграде.

«Что могу сказать про атмосферу на арене и считаю ли, что недобор очков «Балтики» в первых матчах был связан с нехваткой поддержки? Атмосфера сегодня была прекрасна. На счёт недобора я перед матчем говорил, что «Балтика» — хорошая и крепкая команда, но календарь таким образом достался, что из восьми матчей шесть они играют на выезде. Конечно, на выезде играть сложнее. Ничего страшного, если команда будет продолжать на том же уровне, будут очки и в чемпионате, и в Кубке», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

«Балтика» набрала максимально возможные девять очков в трёх матчах группового этапа Пути РПЛ и занимает первое место в группе с «Зенитом», «Ахматом» и «Крыльями Советов».