Карпин: футболисты «Ростова» прекрасно всё понимают, мотивировать смысла их нет

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы над «Локомотивом» (2:1) в матче Фонбет Кубка России заявил, что ему не нужно было мотивировать команду из‑за неудачных результатов в прежних играх.

«Есть ли у меня объяснение, что «Ростов» дома и на выезде представляет собой разные команды? Не согласен, я бы тут не обобщал. Две игры в Сочи и Самаре стоят особняком. Говорить, что дома и на выезде разные команды, это без разницы. В Нижнем сыграли внимательно в обороне, а сегодня — наоборот, хуже.

Но там проиграли, а тут выиграли. Приходилось ли дополнительно мотивировать игроков? Нет. Они и сами прекрасно всё понимают, смысла мотивировать их нет. После поражений хотели победить, состав играл полностью обновлённый. Этим футболистам надо было доказывать, что они и делали сегодня», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».