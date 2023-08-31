Карпин: футболисты «Ростова» прекрасно всё понимают, мотивировать смысла их нет

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы над «Локомотивом» (2:1) в матче Фонбет Кубка России заявил, что ему не нужно было мотивировать команду из‑за неудачных результатов в прежних играх.
«Есть ли у меня объяснение, что «Ростов» дома и на выезде представляет собой разные команды? Не согласен, я бы тут не обобщал. Две игры в Сочи и Самаре стоят особняком. Говорить, что дома и на выезде разные команды, это без разницы. В Нижнем сыграли внимательно в обороне, а сегодня — наоборот, хуже.
Но там проиграли, а тут выиграли. Приходилось ли дополнительно мотивировать игроков? Нет. Они и сами прекрасно всё понимают, смысла мотивировать их нет. После поражений хотели победить, состав играл полностью обновлённый. Этим футболистам надо было доказывать, что они и делали сегодня», — приводит слова Карпина «Матч ТВ».
- 31 августа 2023
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