Тренер вратарей сборной России Кафанов высказался о вызове 19-летнего Торопа на сбор

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о вызове 19-летнего голкипера ПФК ЦСКА Владислава Торопа на сентябрьский сбор национальной команды.
«У нас будет матч сборной U23: Владислав Тороп будет играть за эту команду, потому что заслужил», — сказал Кафанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Напомним, вчера, 30 августа, тренерский штаб национальной команды России по футболу, возглавляемый Валерием Карпиным, вызвал на сентябрьские учебно-тренировочные сборы 49 игроков. Учебно-тренировочные сборы сборной России стартуют 4 сентября в Новогорске и продлятся до 12 сентября. О датах проведения товарищеских матчей и соперниках сборной РФС объявит дополнительно. На данный момент сборная России не объявляла соперников на матчи, которые пройдут в сентябре.
- 31 августа 2023
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