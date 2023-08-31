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Семак: сложно сказать, что кто-то в «Зените» провёл с «Балтикой» выдающийся матч

Семак: сложно сказать, что кто-то в «Зените» провёл с «Балтикой» выдающийся матч
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об игре своих футболистов в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой» (0:1), заявив, что никто из них не провёл встречу на выдающемся уровне.

«Кто был лучшим в матче? Сложно сказать. Не думаю, что кто-то сегодня ярко выделялся. Сегодня достаточно сложно кого-то выделить. Латышонок не пропустил, можно ему дать лучшего. Не думаю, что кто-то яркую игру выдал. Игроки «Балтики» старались, эмоционально выглядели хорошо. А в нашей команде сложно сказать, что кто-то провёл выдающийся матч. Второй тайм неплохой, но могли и больше создавать моментов. Будем работать!» — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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