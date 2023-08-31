Все клубы мира потратили на трансферы € 7,63 млрд. Это новый рекорд за одно окно

Все футбольные клубы мира поучаствовали в обновлении рекорда по затратам на приобретения новых игроков в одно трансферное окно. Об этом сообщает интернет-портал Transfermarkt.

Ранее рекордным в плане трат было летнее трансферное окно 2019 года. Тогда все клубы мира потратили на приобретения новых игроков € 7,568 млрд. Летом 2023 года на покупки уже было потрачено € 7,63 млрд.

Фото: Transfermarkt

Отмечается, что на установление нового рекорда повлияли действия клубов Саудовской Аравии, которые за нынешнее трансферное окно уже успели потратить € 846 млн. Также увеличили свои затраты на покупки новых футболистов команды Английской Премьер-Лиги. Они потратили € 2,43 млрд, что почти на € 1 млрд больше чем было в 2019 году.