Голенков — о неудачах «Ростова» в гостевых матчах: логистика — это отмазка

Нападающий «Ростова» Егор Голенков не согласен с мнением, что жёлто-синим мешает добиваться побед в гостевых матчах логистика. Накануне команда Валерия Карпина обыграла «Локомотив» (2:1) в матче группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России.

«Как сегодняшний матч? Первый тайм был хороший. Связан ли с логистикой тот факт, что «Ростов» два матча не выигрывал на выезде? Логистика — это отмазка. Мы настраиваемся на каждую игру. Сегодня хотели реабилитироваться, это удалось. Возможно, дома полегче из-за болельщиков», — приводит слова Голенкова «РБ Спорт».

В матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги, который прошёл в Нижнем Новгороде, «Ростов» уступил «Пари НН» со счётом 0:1. Ранее команда Карпина разгромно проиграла «Сочи» (0:4) на выезде.