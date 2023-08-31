Семак заявил, что все замены «Зенита» в игре с «Балтикой» были запланированными

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак заявил, что все замены в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с калининградской «Балтикой» (0:1) были запланированными. Также специалист высказался о своевременности сделанных перестановок в составе.

«Какие замены были запланированы, какие оказались вынужденными? Все замены запланированы у нас были. Пять человек было в запасе — естественно, мы не могли выпустить их раньше, мало ли что могло случиться: кто-то травму получил, не в меньшинстве же играть. Поэтому тем игрокам, которым мы планировали дать определённое количество игрового времени, мы его дали.

А с точки зрения поздних замен — мы же не могли выпустить пять игроков в перерыве. У нас и было пять запасных и естественно, нужно было подождать кому-то больше или меньше, потому что мог кто-то травму получить и пришлось бы в меньшинстве доигрывать. Если бы результат был критично важным, мы, конечно, выпустили бы их раньше. Но на этом этапе самое главное, что все живы и здоровы», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».