Агент Миранчука сообщил, что игрок не покинет «Аталанту» после разговора с Гасперини

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, сообщил, что футболист останется в своей команде и не перейдёт в новый клуб в текущее трансферное окно после разговора с главным тренером бергамасков Джан Пьеро Гасперини.
«Вчера, 30 августа, Алексей провёл первую полноценную тренировку с командой. У него состоялся хороший и продуктивный разговор с мистером Гасперини, во время которого тренер сказал следующее: «Лёша, спокойно готовься. В сборную не поедешь. Мы за тобой следили, мы тебя знаем, всё будет хорошо. У тебя будут шансы, так что работай», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее сообщалось, что Гасперини вернёт Миранчука в состав «Аталанты», если клуб покинет нападающий Дуван Сапата.
- 31 августа 2023
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