Агент Миранчука сообщил, что игрок не покинет «Аталанту» после разговора с Гасперини

Футбольный агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, сообщил, что футболист останется в своей команде и не перейдёт в новый клуб в текущее трансферное окно после разговора с главным тренером бергамасков Джан Пьеро Гасперини.

«Вчера, 30 августа, Алексей провёл первую полноценную тренировку с командой. У него состоялся хороший и продуктивный разговор с мистером Гасперини, во время которого тренер сказал следующее: «Лёша, спокойно готовься. В сборную не поедешь. Мы за тобой следили, мы тебя знаем, всё будет хорошо. У тебя будут шансы, так что работай», — сказал Шпинёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Ранее сообщалось, что Гасперини вернёт Миранчука в состав «Аталанты», если клуб покинет нападающий Дуван Сапата.