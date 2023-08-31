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Тренер «Локомотива» Галактионов прокомментировал слухи об уходе Тикнизяна

Тренер «Локомотива» Галактионов прокомментировал слухи об уходе Тикнизяна
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал слухи о возможном уходе из команды защитника Наира Тикнизяна, заявив, что предложений по его трансферу пока не было.

«Останется ли Тикнизян в «Локомотиве»? На сегодняшний день предложений по нему нет, он игрок «Локомотива», готовится к играм за национальную команду Армении и, естественно, к воскресному матчу против «Балтики». Сами знаете, что всё может произойти в любую секунду, мы можем только предполагать. Но на сегодняшний день предложений нет», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

Ранее агент Тикнизяна рассказывал, что армянским футболистом интересовались немецкие «Вольфсбург» и «Вердер». Позднее появлялась информация об интересе к нему со стороны «Байера».

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