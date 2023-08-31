Тренер «Локомотива» Галактионов прокомментировал слухи об уходе Тикнизяна

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал слухи о возможном уходе из команды защитника Наира Тикнизяна, заявив, что предложений по его трансферу пока не было.
«Останется ли Тикнизян в «Локомотиве»? На сегодняшний день предложений по нему нет, он игрок «Локомотива», готовится к играм за национальную команду Армении и, естественно, к воскресному матчу против «Балтики». Сами знаете, что всё может произойти в любую секунду, мы можем только предполагать. Но на сегодняшний день предложений нет», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».
Ранее агент Тикнизяна рассказывал, что армянским футболистом интересовались немецкие «Вольфсбург» и «Вердер». Позднее появлялась информация об интересе к нему со стороны «Байера».
- 31 августа 2023
-
11:40
-
11:35
-
11:33
-
11:30
-
11:20
-
11:15
-
11:08
-
11:08
-
11:03
-
11:00
-
10:43
-
10:38
-
10:35
-
10:25
-
10:08
-
10:03
-
10:02
-
10:00
-
09:51
-
09:46
-
09:44
-
09:30
-
09:27
-
09:24
-
09:21
-
09:12
-
09:10
-
09:05
-
09:00
-
08:40
-
08:30
-
08:00
-
06:19
-
05:45
-
05:41