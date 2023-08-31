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«Ждём оперативную информацию». Галактионов — о возможном уходе Изидора из «Локомотива»

«Ждём оперативную информацию». Галактионов — о возможном уходе Изидора из «Локомотива»
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Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал информацию об интересе ряда иностранных клубов к нападающему железнодорожников Вильсону Изидору.

«Есть ли сейчас интерес от иностранных клубов к Изидору? Клуб сделал официальное заявление по поводу Изидора, там всё указано. Трансферное окно в Европе закрывается со дня на день, ждём оперативную информацию. На сегодняшний день он тренируется вместе с Бариновым и Дзюбой в Москве и готовится к ближайшей игре чемпионата», — приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

Ранее появлялась информация, что Изидор склоняется к переходу во французский «Лорьян». Сообщалось также, что в форварде заинтересован «Марсель».

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