Хавбек «Балтики» Лазарев: мы играли гораздо лучше «Зенита» в первом тайме

Полузащитник «Балтики» Владислав Лазарев оценил победу калининградцев в матче 3-го тура Фонбет Кубка России над «Зенитом» (1:0).

«Как ощущения от игры против «Зенита» перед заполненными трибунами домашнего стадиона? В мае мы играли при 30 тысячах против «Рубина», но с «Зенитом» эмоции были ещё ярче. Для нас это был важный матч в психологическом плане. Нам очень нужно было выиграть сегодня. Насколько трудно было играть с «Зенитом»? Мне интересно играть против таких команд.

С ними надо играть в футбол, и у нас это получилось сделать. Мы забили очень хороший гол, вообще не сидели автобусом в обороне. В первом тайме мы играли гораздо лучше «Зенита», да и во втором тайме были хорошие подходы, попали в перекладину. Так что это была заслуженная победа», — приводит слова Лазарева Metaratings.