Джон Кордоба заявил, что играть против защитников в РПЛ тяжело

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба ответил на вопрос по поводу турнирных амбиций своей команды, а также признался, что играть против защитников в Российской Премьер-Лиге достаточно тяжело. Он заявил, что индивидуально готовится к каждому защитнику.

«Возможно ли «Краснодару» сохранить первую строчку в турнирной таблице до конца сезона? Наш подход — идти от игры к игре, если продолжим в этом направлении — все будет.

Эксперты называют меня лучшим нападающим РПЛ? Хорошо, что они распространяют такие мысли. Это мотивирует меня становиться лучше с каждым днем.

Легко ли играть против защитников в чемпионате России? Нет, это тяжело. Я подготавливаю себя к каждому матчу и к каждому защитнику», — приводит слова Кордобы «Матч ТВ».