Семак рассказал о состоянии центральных защитников «Зенита»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии травмированных центральных защитников команды, отметив, что тренерский штаб вынужден ротировать состав команды вплоть до того, что некоторые игрокам приходится выступать на непривычных для себя позициях.

Отметим, что последние игры «Зенита» из-за различных повреждений пропускали четыре центральных защитника: Дмитрий Чистяков, Роберт Ренан, Страхиня Эракович и Родригао.

«Марио со Славой Караваевым и планировалось, что сыграют по 45 минут. У Вендела — то же самое, он меньше играл чем Клаудиньо, пропустил много, ему тоже планировали 45 минут дать. Что касается Дугласа, то учитывая позицию, 45 минут достаточно для него. По поводу выхода Матео Кассьерры — он в хорошей форме, ему не так критично сегодня 45 минут сыграть. Кого-то мы должны были позже выпустить, потому что было пять замен. Так что это не связано с игрой и качеством.

А по позициям так сложились обстоятельства, у нас большие вопросы по позиции центрального защитника — четыре центральных, которые у нас есть, к сожалению, недоступны по тем или иным причинам: Дима Чистяков никак не восстановится после своего повреждения небольшого, у Ренана ОРВИ, у Эраковича тоже небольшое повреждение, у Родригао реабилитация. К сожалению, в каждой игре нужно что-то думать и выстраивать игру, исходя из возможностей игроков, которые сейчас у нас есть», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».