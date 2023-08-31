Президент «Урала» Иванов прокомментировал вызов Юшина и Помазуна в сборную России

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал вызов в сборную России хавбека екатеринбургской команды Александра Юшина и голкипера Илью Помазуна.

«Мы очень рады за Александра Юшина и за Илью Помазуна. Я рад за парней, которые много работали и много тренируются. Не понимаю, почему когда было 36 человек в списке, у нас было три человека, а когда 49 попало — всего два (смеётся). Я очень доволен. Александр много работает и вырос за полтора года», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, в среду, 30 августа, был опубликован список из 49 футболистов, вызванных в сборную России на сентябрьский учебно‑тренировочный сбор, куда попали в том числе голкипер «Урала» Илья Помазун и полузащитник екатеринбуржцев Александр Юшин.