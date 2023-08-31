Тикнизян подождёт с уходом из «Локомотива» до зимнего трансферного окна

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян не будет торопиться с уходом из российского клуба. Об этом сообщает журналист Грач Хачатрян в своём «твиттере».

По информации источника, Тикнизян готов подождать до январского трансферного окна и не уходить из «Локомотива» этим летом. У армянского полузащитника есть желание играть в одной из топ-5 лиг Европы.

Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Тикнизяну со стороны нескольких немецких клубов — «Вердера», «Вольфсбурга» и «Байера».

24-летний Тикнизян в нынешнем сезоне провёл за «Локомотив» девять матчей во всех турнирах, отметившись в них четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.

Контракт Тикнизяна с «Локомотивом» рассчитан до июня 2026 года.