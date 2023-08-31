Тикнизян подождёт с уходом из «Локомотива» до зимнего трансферного окна
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Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян не будет торопиться с уходом из российского клуба. Об этом сообщает журналист Грач Хачатрян в своём «твиттере».
По информации источника, Тикнизян готов подождать до январского трансферного окна и не уходить из «Локомотива» этим летом. У армянского полузащитника есть желание играть в одной из топ-5 лиг Европы.
Ранее в СМИ появлялась информация об интересе к Тикнизяну со стороны нескольких немецких клубов — «Вердера», «Вольфсбурга» и «Байера».
24-летний Тикнизян в нынешнем сезоне провёл за «Локомотив» девять матчей во всех турнирах, отметившись в них четырьмя забитыми мячами и одной результативной передачей.
Контракт Тикнизяна с «Локомотивом» рассчитан до июня 2026 года.
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