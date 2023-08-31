Волженкин – о победе над «Зенитом»: ощущалось, что это особенный матч для «Балтики»

Генеральный директор «Балтики» Кирилл Волженкин оценил победу команды в матче 3-го тура Фонбет Кубка России над «Зенитом» (1:0).
«Очень важная для нас победа, эмоции со стадиона непередаваемые. Чувствовался заряд всех болельщиков и игроков на поле. Всё прошло супер. Ощущалось, что это особенный матч, в конце даже искры полетели. Надеюсь, в перспективе это будет регулярное Балтийское дерби. Заглядываем ли вперёд на турнирный путь в Кубке России? Нет, двигаемся от матча к матчу. Да, выиграли три встречи, но впереди ещё три — а дальше раунд плей-офф, куда ещё надо попасть. Пока так далеко не загадываем», — приводит слова Волженкина Metaratings.
В состоявшемся накануне матче Кубка России между «Балтикой» и «Зенитом» калининградцы одержали победу с минимальным счётом благодаря голу форварда Анхело Энрикеса.
- 31 августа 2023
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