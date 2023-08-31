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«Торино» намекнул на переход Сабы Сазонова из «Динамо»

«Торино» намекнул на переход Сабы Сазонова из «Динамо»
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Итальянский «Торино» на своих официальных ресурсах анонсировал переход грузинского защитника Сабы Сазонова, ранее выступавшего за московское «Динамо».

«Торино» опубликовал видеоролик с мужчиной на коне, сопроводив его грузинским флагом. В видео звучит известная композиция поп-исполнителя Нестора Хаддавея What Is Love.

Фото: «Твиттер» «Торино»

Ранее сообщалось, что «Торино» заплатит «Динамо» за трансфер Сазонова € 3 млн. Грузинский футболист вчера, 30 августа, прошёл медицинский осмотр для оформления перехода в итальянский клуб.

21-летний Сазонов в нынешнем сезоне успел провести пять матчей за «Динамо» во всех турнирах, не отметившись в них результативными действиями. Грузинский футболист — воспитанник санкт-петербургского «Зенита».

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