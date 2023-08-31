Нападающий «Ахмата» Конате: российский паспорт получил в Грозном. Большое событие для меня

Форвард «Ахмата» Мохамед Конате рассказал, что получение российского паспорта в Грозном стало для него большим событием, так как не каждому иностранцу даётся такой шанс.

«Почему решил получить паспорт? Я в России живу много лет, у меня русская жена, дочка. Я очень рад, что мне дали гражданство. Не каждому даётся такой шанс, а для меня это стало большим событием. Документ получал в Грозном? Да, и прописка указана в Грозном. Когда получил паспорт, с семьёй немножко отпраздновали это событие (улыбается). Мои родные тоже рады за меня. Следующий шаг — загранпаспорт? А я уже получил (улыбается)», — приводит слова Конате «Матч ТВ».

Накануне в Грозном состоялся матч 3-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России между «Ахматом» и «Крыльями Советов». Победу со счётом 3:1 одержали хозяева.