Саба Сазонов перешёл из «Динамо» в «Торино»
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Московское «Динамо» на своих официальных ресурсах объявило о переходе грузинского защитника Сабы Сазонова в итальянский «Торино».
Фото: «Твиттер» «Торино»
«Желаем успехов в Серии А, Саба!» — гласит сообщение пресс-службы «Динамо».
Ранее сообщалось, что «Торино» заплатит «Динамо» € 3 млн за трансфер Сазонова. Грузинский футболист вчера, 30 августа, прошёл медицинский осмотр для оформления перехода в итальянский клуб.
21-летний Сазонов в нынешнем сезоне успел провести пять матчей за «Динамо» во всех турнирах, не отметившись в них результативными действиями.
«Торино» анонсировал переход Сазонова видеороликом с мускулистым мужчиной на лошади. Также туринский клуб в своём сообщении-намёке на трансфер защитника использовал грузинский флаг.
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