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Защитник «Сочи» Дркушич высказался о поражении от ЦСКА в Кубке России

Защитник «Сочи» Дркушич высказался о поражении от ЦСКА в Кубке России
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Защитник «Сочи» Ванья Дркушич высказался о поражении от московского ЦСКА в матче 3-го тура группового этапа Пути РПЛ в Фонбет Кубке России сезона-2023/2024. Напомним, основное время завершилось со счётом 0:0. Судьба матча решилась в серии пенальти, где ПФК ЦСКА победил со счётом 5:4.

«Мы хорошо сыграли с ЦСКА. Поле не позволило развить нашу игру. У нас было достаточно моментов. Мы могли забить, но не получилось. А серия пенальти — это лотерея. Так что двигаемся дальше.

Качество поля? Я уже говорил о состоянии поля на «Фиште». Поле было не в лучшем состоянии и для нас, и для ЦСКА. Больше ничего сказать не могу», — сказал Ванья Дркушич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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