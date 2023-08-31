Агент Морозова: испытываю радость и гордость за вызов Евгения в сборную России

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы игрока «Локомотива» Евгения Морозова, высказался о вызове своего клиента в сборную России на сентябрьский сбор.

«Испытываю радость и гордость за вызов Евгения в сборную России. Он заслужил это своим трудом. Но также испытываю радость и гордость за каждого своего игрока, который попадает в национальную сборную и демонстрирует хороший уровень на футбольном поле», — сказал Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, вчера, 30 августа, тренерский штаб национальной команды России по футболу, возглавляемый Валерием Карпиным, вызвал на сентябрьские учебно-тренировочные сборы 49 игроков. Учебно-тренировочные сборы сборной России стартуют 4 сентября в Новогорске и продлятся до 12 сентября. О датах проведения товарищеских матчей и соперниках сборной РФС объявит дополнительно. На данный момент сборная России не объявляла соперников на матчи, которые пройдут в сентябре.